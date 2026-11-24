Gecede Deniz Tan ve Hilal Yavaş sahne alırken, Burak Kut da sevilen şarkılarıyla dinleyicilerle buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, 80'li ve 90'lı yılların unutulmaz şarkıları seslendirildi.

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