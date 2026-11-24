Bursa'da Burak Kut "80'ler 90'lar Gecesi" konserinde sahne aldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından düzenlenen "80'ler 90'lar Gecesi" konserinde, ünlü şarkıcı Burak Kut müzikseverlerle buluştu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından düzenlenen "80'ler 90'lar Gecesi" konserinde, ünlü şarkıcı Burak Kut müzikseverlerle buluştu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, 80'li ve 90'lı yılların unutulmaz şarkıları seslendirildi.
Gecede Deniz Tan ve Hilal Yavaş sahne alırken, Burak Kut da sevilen şarkılarıyla dinleyicilerle buluştu.
Geçmiş yılların hafızalara kazınan eserlerinin seslendirildiği konser, müzikseverlere nostaljik anlar yaşattı.
Etkinlikte, 80'ler ve 90'ların müzik kültürü yeniden hayat buldu.
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