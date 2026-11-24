Bursa’da mevsim normallerinin üzerinde etkili olan yoğun yağışlara karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri, seferber oldu. Başkan Vekili Şahin Biba, yağışların neden olduğu vakaları ve ekiplerin sahada gerçekleştirdiği etkin müdahaleleri AKOM’da takip etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) maharetiyle il genelinde etkili olan yağışlar kaynaklı gelişmeleri anlık olarak denetledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’nın başkanlığında AKOM koordinasyonuyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışların neden olduğu vakalara anında müdahale gerçekleştirdi.

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AKOM koordinasyonunda BUSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Tarım Peyzaj A.Ş. ekipleri gece boyunca sahada görev yaptı. Toplam 66 araç ve 146 personelle yürütülen çalışmalarda, yağıştan etkilenen bölgelere hızla müdahale edildi. ALO 153 ve BUSKİ ALO 185 hatlarına ulaşan vatandaşların ihbarları anında değerlendirilerek gerekli müdahaleler gerçekleştirildi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yoğun mesai harcandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, gece boyunca AKOM’da bulunarak ekiplerin sahadaki etkin müdahalelerini yakından takip etti. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı koordinasyon sürecinde, sahadaki ekiplerden alınan bilgiler doğrultusunda müdahale çalışmaları değerlendirildi ve ihtiyaç duyulan adımların atılması sağlandı.