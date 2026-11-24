Bursa'da 9 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 9 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 9 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ilçedeki 9 evden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.
Yaklaşık 90 güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin D.U, S.U. ve Z.U. ile 18 yaşından küçük Y.A. ve U.U. olduğunu tespit etti.
Şüphelilerin yakalanmamak için sık sık adres değiştirdikleri, kaldıkları evlerde gizli bölmeler oluşturdukları belirlendi.
Ekipler, Yıldırım ilçesi Şirinevler ve Değirmenönü mahallelerinde 3 adres ve 15 dairede eş zamanlı arama yaptı.
- Gardırobun içindeki gizli bölmede yakalandı
Operasyonda D.U, ikametinin yatak odasındaki gardırobun içine yapılan gizli bölmede, Z.U, S.U. ve Y.A. ise kaldıkları adreslerde yakalandı.
Şüphelileri olay yerlerine götürdüğü belirlenen C.T. de gözaltına alındı. U.U'nun yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.U. hakkında ev hapsi, Z.U. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Adli süreçteki çocuklar Y.A. ile C.T. hakkındaki işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi.
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