BURSA'da, Adem Yavuz (41), 5 yıl önce satın aldığı otomobilinin dış yüzeyini, bir mahalle etkinliğine giderken farklı renklerdeki kalp çıkartmalarıyla kapladı. Dikkat çeken otomobili gören genç kızlar, kalplere adlarını yazınca aracın kaportasındaki isim sayısı zamanla 800'e ulaştı.

Yıldırım ilçesinde yaşayan Adem Yavuz, 5 yıl önce satın aldığı otomobilinin dış yüzeyini farklı renklerdeki kalp çıkartmalarıyla kapladı. Serbest meslek sahibi olan Yavuz, Orhaneli ilçesi Çatak köyündeki eğlenceye kalplerle süslediği aracıyla katıldı. Ardından aracın üzerindeki kalplere genç kızlar kalemle isimlerini yazmaya başladı. Otomobilin kaportasındaki isim sayısı zamanla 800'e yaklaştı.

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Renkli ve alışılmışın dışındaki görüntüsüyle dikkat çeken otomobil, ilgi odağı oluyor. Aracı görenler, cep telefonlarıyla fotoğrafını çekiyor. Güzel tepkiler aldığını söyleyen Adem Yavuz, ''Bu araç 5 yıldır bende, köyümüzde eğlence vardı. Kalp kaplayıp, oraya götürdüm. Kalbin üstünü boş gören kızlar kendi isimlerini yazmaya başladı. Araç görenlerin çok dikkatini çekiyor. Satın aldığım araçlar, farklı projelerle çok dikkat çekiyor'' dedi.

Yavuz, daha önce de eski aracına emojiler yapıştırdığını ve onun da ilgi gördüğünü ifade etti.