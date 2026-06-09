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        Bursa'da Yaşayan Kamusal Mekanlar Festivali başladı

        Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ve Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir, estetik ve kapsayıcı yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen New European Bauhaus Festivali ile eş zamanlı gerçekleştirilen "Yaşayan Kamusal Mekanlar Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Bursa'da Yaşayan Kamusal Mekanlar Festivali başladı

        Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ve Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir, estetik ve kapsayıcı yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen New European Bauhaus Festivali ile eş zamanlı gerçekleştirilen "Yaşayan Kamusal Mekanlar Festivali" başladı.

        Yerkapı Meydanı'nda başlayan festivalin açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, tarihi, kültürü ve köklü mirasıyla medeniyetin kalbi olan Osmangazi'de kentin geleceğine yön verecek çok anlamlı bir buluşma için bir araya geldiklerini söyledi.


        Osmangazi Belediyesi olarak böyle bir festivale ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirten Esendemir, şunları kaydetti:


        "Tarih boyunca kamusal mekanlar toplumsal hayatın, düşüncenin ve ortak hafızanın şekillendiği alanlar olmuştur. İnsanlar bu mekanlarda bir araya geldikçe ve tartıştıkça kent kültürü var oluyor. Biz de Osmangazi Belediyesi olarak kamusal alanları yalnızca geçirilen yerler olarak değil insanların bir araya geldiği, ürettiği ve bu kente aidiyet kurduğu mekanlar olarak görüyoruz. Bu kültürel mirası sadece yaşatmakla kalmayıp gelecek kuşaklara da aktarma mücadelesindeyiz."

        Proje Koordinatörü Prof. Dr. Sibel Polat da yaklaşık bir yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mimarlık Fakültesi ve Osmangazi Belediyesi iş birliğiyle yaptıkları bilimsel araştırma projesi kapsamında, kent içinde atıl kalmış kamusal mekanlara yönelik mimarların, öğrencilerin, gençlerin, yaşlıların, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektör temsilcilerinin ve yerel yönetimlerin desteğiyle katılımcı bir tasarım süreci gerçekleştirdiklerini vurguladı.

        Tasarladıkları ürünlerle kamusal mekanları yeniden canlandırmayı amaçladıklarını anlatan Polat, "Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarda Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinliklerinde kullanılmak üzere geçici ve modüler ahşaptan yapılmış modüler mekanlar tasarladık. Bunları geliştirdik ve daha sonra da belediyenin desteğiyle ürettirdik. Festival sonrasında ise Osmangazi'nin farklı noktalarındaki atıl kamusal mekanlara yerleştirilmesi ve Bursalıların kullanımına sunulması için çalışmalarımıza devam ettik." ifadesini kullandı.

        BUÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve atölye yürütücüsü Prof. Dr. Sezin Türk Kaya da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından festivalin açılışı yapıldı.

        İki gün sürecek festivalde, kamusal mekanların yalnızca geçiş alanları değil paylaşımın, üretmenin ve birlikte yaşamanın merkezleri olduğu vurgulanarak, kent kültürüne yeni bir bakış açısı kazandırılması hedefleniyor.

        Kamusal alanların kent yaşamındaki rolünü ele alan festivalde, söyleşiler, atölye çalışmaları, tasarım ve sanat etkinlikleriyle her yaştan katılımcıya hitap eden çeşitli programlar yer alacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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