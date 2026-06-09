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        Bursa'da bisikletten düşen kişi öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletten düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Bursa'da bisikletten düşen kişi öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletten düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kemal Kocabey'in (74) kullandığı bisiklet, Süleymaniye Mahallesi Ekim Sokak'ta kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kocabey'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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