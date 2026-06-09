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        Bursa'nın fethinin 700. yılı kapsamında "Bursa Kılıç-Kalkan Oyunu Çalıştayı" yapıldı

        Müziksiz oynanan, Osmanlı payitahtı Bursa'ya özgü kılıç kalkan oyununun korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla "Bursa Kılıç-Kalkan Oyunu Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Bursa'nın fethinin 700. yılı kapsamında "Bursa Kılıç-Kalkan Oyunu Çalıştayı" yapıldı

        Müziksiz oynanan, Osmanlı payitahtı Bursa'ya özgü kılıç kalkan oyununun korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla "Bursa Kılıç-Kalkan Oyunu Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Osmangazi Gösteri Merkezi'nde, Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında, Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalıştayda, önemli kültürel değerlerden kılıç kalkan oyununun ulusal ile uluslararası alanda daha güçlü tanıtılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

        Çalıştayda konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, kılıç kalkanın sadece bir halk oyunundan ibaret olmadığını belirtti.

        Kılıç kalkan oyununun özelliklerini anlatan Esendemir, "Kılıç kalkan, başı, ortası ve sonu olan dramaturjik bir yapıya sahip. Cesaret, kahramanlık ve rekabet gibi temaları içinde barındırıyor. Finalinde kardeşlik ve dostluk var. Bu dramaturjik yapıda, dansçıların inandırıcılığı, jestler ve mimikler de devreye giriyor." ifadesini kullandı.

        Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tahtakıran da çalıştayın önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Birçok söylence var ama somut verilere ve tarihi gerçeklere ulaşabilmek adına böyle bir çalıştay yapılması çok önemli. Bu oyunun tarihi, geleneksel olarak nasıl bir oyun olduğu, giysisi, ritmi gibi konularında önemli tartışmalar ve görüşmelerin sunulması, çok kıymetli."

        Kılıç kalkan oyununun Bursa'nın en önemli markalarından olduğunu aktaran Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Nazım Gürak da "Kılıç kalkan, 1960'lı yıllarda bütün Türkiye'de zirvedeyken son zamanlarda biraz daha yerinde saymaya başladı. Biz de Bursalılar olarak bu işe el atmak, bazı şeyleri tartışıp konuşmak ve sonuçlandırmak istedik." dedi.

        Açılış konuşmalarının ardından devam eden oturumlarda, kılıç kalkanın tarihi, nasıl icra edildiği, geleneksel kültür içindeki yeri ve özellikleri, kullanılan giysilerin niteliği ve ritmik yapısı anlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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