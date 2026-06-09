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        Gürsu Kent Meydanı projesi kapsamında bina yıkımı gerçekleştirildi

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde yapımı süren Gürsu Kent Meydanı projesi kapsamında eski PTT binası olarak bilinen binanın yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Gürsu Kent Meydanı projesi kapsamında bina yıkımı gerçekleştirildi

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde yapımı süren Gürsu Kent Meydanı projesi kapsamında eski PTT binası olarak bilinen binanın yıkımı gerçekleştirildi.

        Toplam 15 dönümlük alanda planlanan, kapalı otopark, olası afet durumları sığınak ve çeşitli ortak alanların ilçeye kazandırılması hedeflenen proje kapsamında yapılacak yıkım çalışması için eski PTT binası önünde tören düzenlendi.


        Törende konuşma yapan Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Şahin Biba, Gürsu'ya faydalı olabilecek ve vizyon ortaya koyabilecek bir projenin başlangıcında burada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Gürsu gibi hızlı ve kontrolsüz göç nedeniyle plansız büyüyen ilçelerde bu tür projelerin gerçekleştirilmesinin zor olduğunu ifade eden Biba, "Bittiğinde ilçeye değer anlamında çok da kıymetli olan projeler. Bu tür sosyal donatı alanı içeren projeler bir şehrin vizyonunu, kimliğini ortaya koyar. Ben de bu manada Gürsu belediye başkanımızın bu vizyonundan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

        Biba, proje bittiğinde Gürsu için çok kıymetli bir meydan olacağını belirterek, altında otoparkı olan ve bölgenin ihtiyacını karşılayacak olan bir alan oluşturulacağını aktardı.

        Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da geçmiş 30 yılda tüm belediye başkan adaylarının hayalinin buraya bir meydan oluşturmak olduğunu söyledi.

        Proje için 550 hissedarla görüştüklerini belirten Işık, şöyle konuştu:

        "Tam 3 bin 200 metrekare alanda bugüne dek güncel rakamlarla 300 milyon lira tutarında kamulaştırma yaptık. Hali hazırda yıkacağımız binada hizmet veren Türk Telekom hizmetlerinin aksamaması için sadece Türk Telekom için yeni bir bina yapımını sağladık. Uzun ve yorucu bir bürokrasi sürecinden sonra nihayet projemizin önündeki en son engeli de bugün sizlerle beraber yıkıyoruz. Hayırlı olsun."

        Konuşmaların ardından temsili yıkım töreni yapıldı.

        Programa Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve çok sayıda kişi katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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