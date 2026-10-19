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        Bursaspor-Pendikspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Orfa Yapı Pendikspor'u kendi sahasında 2-0 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, kazandıkları için mutlu olduklarını ve maçı daha farklı bitirebileceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 22:56 Güncelleme:
        Bursaspor-Pendikspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Orfa Yapı Pendikspor'u kendi sahasında 2-0 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, kazandıkları için mutlu olduklarını ve maçı daha farklı bitirebileceklerini söyledi.

        Er, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 maç haftasını iyi atlattıklarını dile getirdi.

        Sahada iyi bir oyun sergilediklerini belirten Er, şöyle konuştu:

        "Kazandığımız için son derece mutluyuz. Net bir skor, daha farklı kazanabilirdik. 3 maç haftasını bitirdik. Net bir şekilde pazar günkü maça hazırlanacağız. Gidişattan memnunum. Puan kaybettiğimiz 3 maça bakarsak atamadığımız ve basit goller yediğimiz için oldu. Kaybettiğimiz maçlarda bile oyunun tamamında üstündük. Futbolda bunlar var. Puan durumdan mutluyum. 8 maç kazandık. Bu durum devam edecek. Kolay ve zor maç ayrımı yapmıyoruz. Her maça aynı şiddetle hazırlanacağız. Gol ortalamamızı ikinin üstüne çıkarmamız lazım. Hedefimiz 2,5 gol ortalaması yakalamak. Bu ortalamayı yakalarsak çok sağlıklı şekilde ilerleyebiliriz."

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        - Orfa Yapı Pendikspor cephesi

        Orfa Yapı Pendikspor Teknik Sorumlu Fikret Akdemir, zor bir maç olacağını bildiklerini söyledi.

        Takım olarak 4 maçlık galibiyet hasretiyle maça çıktıklarını anlatan Akdemir, "Buraya gelirken galibiyet hasretine son vermek istemiştik, olmadı. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bursaspor büyük bir camia. Hem kadro hem bütçe olarak çok çok iyi durumdalar. Zor maç oldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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