Bursaspor Zeki Yavru'yu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, tecrübeli oyuncu Zeki Yavru ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Kulübün açıklamasında, 35 yaşındaki Zeki Yavru ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Ailemize hoşgeldin Zeki Yavru" ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.