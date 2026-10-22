Bursaspor'da Ankara Keçiörengücü mesaisi sürüyor

Ankara Keçiörengücü ile Bursaspor arasındaki Trendyol 1. Lig 12. hafta karşılaşması, pazar günü saat 19.00'da Ankara'daki Aktepe Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmada Emre Kargın düdük çalacak. Kargın'ın yardımcılıklarını Furkan Ulu ve Enes Berk Güçlü yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak.

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