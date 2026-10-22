Bursa'nın gelecek yol haritası ortak akılla hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Strateji Çalıştayı’nda, şehrin 2030 vizyonu ve gelecek hedefleri ele alındı.

Şehrin geleceğini ortak akıl ve güçlü hedeflerle inşa etmek amacıyla 20272029 Stratejik Planı hazırlık çalışmalarını titizlikle sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın geleceğine yön verecek misyon, vizyon ve temel değerler ışığında, Bursa Strateji Çalıştayı düzenledi. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Beyazıt Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Büyükşehir Belediyesi bürokratları, üniversitelerden, meslek odalarından, BTSO, BEBKA, BESOB ve Kent Konseyi'nden temsilciler katıldı.

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Daha güvenli ve yaşanabilir Bursa hedefi

Çalıştayın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa’nın üretim kültürü, girişimcilik gücü, tarihi mirası, doğal güzellikleri ve dayanışma geleneğiyle önemli bir birikime sahip olduğunu belirtti. Bu değerleri geleceğe taşımanın önemine dikkat çeken Biba, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlar için daha güvenli ve yaşanabilir bir Bursa hedeflediklerini söyledi. Stratejik planın yalnızca yapılacak işlerin sıralandığı bir belge olmadığını ifade eden Biba, Bursa’nın gelecekte ulaşmak istediği noktayı ortaya koyan bir yol haritası oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

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"Bursa, hepimizin alanı"

Bu süreçte belediye çalışanlarının saha deneyimlerinin, akademik bilginin ve farklı kurumların tecrübelerinin bir araya getirilmesinin önemini vurgulayan Başkan Vekili Biba, katılımcılara fikirlerini, önerilerini ve eleştirilerini özgürce paylaşmaları çağrısında bulunarak, "Kimse ‘Bu benim alanım değil’ diye çekinmesin. Bursa hepimizin alanı" dedi. Bursa’nın geleceği için ortaya konulan her düşüncenin ve projenin değerli olduğunu belirten Biba, ortak akıl anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Bursa’nın geleceği için stratejik değerlendirme

Başkan Vekili Biba’nın konuşmasının ardından, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. İbrahim Ay tarafından "Bursa'yı Dinledik" başlıklı bir sunum yapıldı. Sunumda, plan hazırlıkları kapsamında 6 bini aşkın Bursalının katıldığı iki ayrı vatandaş araştırmasının öne çıkan sonuçları paylaşıldı.

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Bursa’nın ayırt edici güçleri değer üretim alanları

Prof. Dr. Mehmet Barca'nın moderatörlüğünde yürütülen çalıştayın ilk oturumunda; katılımcılar Bursa'nın ayırt edici güçlerini ve geleceğe yönelik değer üretim alanlarını tartıştı. İkinci oturumda ise ortaya çıkan fikirler vizyon önerilerine ve öncelikli çalışma alanlarına dönüştürüldü. Program, masaların çalışma sonuçlarını sunmasıyla tamamlandı.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından derlenecek olan çalıştay çıktıları, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 20272029 Stratejik Planı'nda yer alacak misyon, vizyon ve temel değerlere temel oluşturacak. Plan, kasım ayında Belediye Meclisi'nin onayına sunulacak.