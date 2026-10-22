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        Kestel Belediyesi 29 Ekim coşkusunu ilçenin dört bir yanına taşıyacak

        Kestel Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla ilçede kapsamlı bir kutlama programı düzenleyecek. Sergilerden halk oyunlarına, fener alayından havai fişek gösterilerine kadar birçok etkinliğin yer alacağı programda, Cumhuriyet Bayramı coşkusu Kestel'in dört bir yanında yaşanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:30 Güncelleme:
        Kestel Belediyesi 29 Ekim coşkusunu ilçenin dört bir yanına taşıyacak

        Kestel Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla ilçede kapsamlı bir kutlama programı düzenleyecek. Sergilerden halk oyunlarına, fener alayından havai fişek gösterilerine kadar birçok etkinliğin yer alacağı programda, Cumhuriyet Bayramı coşkusu Kestel’in dört bir yanında yaşanacak.

        Kestel Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde hazırladığı etkinlik programıyla vatandaşları bir araya getirecek. Cumhuriyet’in 103’üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek kutlamalarda, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra fener alayı ve ilçenin dört farklı noktasında gerçekleştirilecek havai fişek gösterileri yer alacak.

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        Kutlamalar sergi ve gösterilerle başlayacak

        Kestel Belediyesi’nin gerçekleştireceği program kapsamında 29 Ekim Perşembe günü Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek program, saat 19.00’da Cumhuriyet Bayramı konulu resim ve fotoğraf yarışması sergisiyle başlayacak. Saat 19.15’te protokol konuşmalarının ardından, saat 19.30’da 45 kişilik kadronun sahne alacağı halk oyunları gösterisi ve oratoryo izleyicilerle buluşacak.

        Ayrıca gösteride Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan tarihî süreç sahneye taşınacak.

        Fener alayıyla cumhuriyet coşkusu sokaklara taşınacak

        Kutlama programı çerçevesinde saat 20.15’te Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi önünde toplanacak vatandaşlar, Türk bayrakları eşliğinde fener alayına katılacak.

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        Turgut Özal Caddesi, Lise Caddesi ve Bursa Caddesi güzergahından ilerleyecek yürüyüş, Kestel Meydanı’nda sona erecek. Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, saat 20.45’te ilçenin dört farklı noktasında gerçekleştirilecek havai fişek gösterileriyle devam edecek.

        Başkan Erol: 'Cumhuriyetimizin 103’üncü yılını hep birlikte kutlayacağız'

        Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan kutlama programına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük kazanımlarından ve geleceğimizin en güçlü teminatlarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümünü Kestel’imizde büyük bir gurur ve heyecanla kutlayacağız. Bu anlamlı günde hemşehrilerimizle aynı coşkuyu paylaşacak, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden birini sergileyeceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, bütün hemşehrilerimizi kutlama programımıza davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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