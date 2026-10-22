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        20 suç kaydı vardı...Çatıda böyle yakalandı

        Bursa'da uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan kaçak şahıs bir apartmanın çatı katında saklanırken yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:29 Güncelleme:
        20 suç kaydı vardı...Çatıda böyle yakalandı

        Bursa'da uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan kaçak şahıs bir apartmanın çatı katında saklanırken yakalandı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmalarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda; "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan 3 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 20 suç kaydı olduğu tespit edilen B.B. isimli şahsı takibe aldı. Şahsın yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği belirlendi. Ekiplerce yürütülen titiz saha çalışmaları neticesinde; şahsın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde yerleşim kaydı bulunmayan bir ikamette saklandığı tespit edildi. Savcılıktan alınan karara istinaden düzenlenen operasyonla evin çatı arasında gizlenmiş vaziyette yakalanan B.B. adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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