Bakan Bolat'tan Bursa'ya tüketici ödülü

29’uncu Geleneksel Tüketici Ödülleri Ankara’da TOBB’da gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, tüketicinin korunması için yürütülen çalışmaları anlattı. A Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Çetinkaya da ödülünü Bakan Bolat’ın elinden aldı.

Ticaret Bakanlığı 29. Geleneksel Tüketici Ödülleri’nde A Gazete büyük bir gurur yaşadı. Bu yıl 29’uncusu gerçekleştirilen Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde gerçekleştirildi. TOBB’da gerçekleştirilen törene Bolat’ın yanı sıra Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, İl Ticaret Müdürü İsmail Aslanlar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda konuk katılım gösterdi. Bakanlığın geleneksel hale getirdiği Tüketici Ödülleri'nde 2008, 2015, 2021 yıllarında da ödüle layık görülen A Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Çetinkaya, 'Yazılı Basın Tüketici Ödülü’nü Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın elinden aldı.

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Yanıltıcı tanıtımlara dikkat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketici haklarının korunmasının ahilik kültürünün yüzyıllar öncesinden inşa ettiği ahlaki bir zemine dayandığına işaret ederek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu, biz yalnızca üretimin ve ticaretin değil, aynı zamanda bilinçli tüketimin ve tüketicinin de yüzyılı olarak görüyoruz. Temel hedefimiz, ticareti artırmaktır ancak ticaretin artması için yatırımın, sanayi ve tarımsal üretimin artması gerekir. Sadece bu yıl Kurul tarafından yaklaşık 33 bin dosya karara bağlanmış, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı 230 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmış ve erişim engeli kararları verilmiştir. Temel ilkemiz, güvenilir reklam, adil rekabet ve sağlıklı işleyen bir piyasadır" dedi.

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Yürüttükleri çalışmalarla 2011'de yüzde 32 seviyelerinde olan güvensiz ürün oranının bugün yüzde 1 seviyesine kadar gerilediğinin altını çizen Bolat, "Bu tarihi bir başarıdır. Haziran 2023'ten bu yana yürüttüğümüz denetimler kapsamında, toplam 8,8 milyar liralık idari para cezası uygulandı. Sadece bu yıl, hakem heyetlerimizin karara bağladığı uyuşmazlıkların toplam değeri 13,8 milyar liraya ulaşmıştır. Bu rakam, geçen yıl 12,4 milyar liraydı" açıklamasını yaptı. Törende, A Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Çetinkaya "Tüketici Özel Ödülü"nün sahibi oldu.