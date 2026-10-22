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        Bursa'da tartıştığı kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde tartıştığı kadını bıçakla yaralayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Bursa'da tartıştığı kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde tartıştığı kadını bıçakla yaralayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İlçe merkezinde Berna A. ile B.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.U, Berna A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Berna A, yakındaki bir banka şubesine sığınarak yardım istedi.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Suç aleti bıçakla yakalanan B.U, polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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