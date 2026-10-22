Bursa'da tartıştığı kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde tartıştığı kadını bıçakla yaralayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde tartıştığı kadını bıçakla yaralayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İlçe merkezinde Berna A. ile B.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.U, Berna A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Berna A, yakındaki bir banka şubesine sığınarak yardım istedi.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Suç aleti bıçakla yakalanan B.U, polis merkezine götürüldü.
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