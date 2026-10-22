Bursa'da 2 kaçak depo yıkıldı

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesi kapsamında Yaylacık Mahallesi'nde 2 kaçak

depoyu yıktı.

Nilüfer Belediyesi'nin kaçak yapılarla mücadelesi sürüyor. Saha çalışmalarının yanı sıra vatandaş ihbarlarını değerlendiren Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, son olarak Yaylacık Mahallesi'ndeki 2 deponun yıkımını gerçekleştirdi.

Hukuki süreçleri tamamlanan yapıların yıkımına ilk olarak bin 600 metrekare büyüklüğündeki depodan başlandı. Daha sonra yaklaşık 1 ay önce kaçak olduğu için yıkılan ve tekrar yapımına başlanan 200 metrekarelik iş yeri Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri tarafından yıkıldı. Polis, zabıta ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu çalışmalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.