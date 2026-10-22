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        İnşaat firmasının satış ofisine silahlı saldırı

        BURSA'da bir inşaat firmasına demir tedarik eden İlyas B., 250 milyon liralık alacağını tahsil edemediğini öne sürerek firmanın satış ofisine tabancayla ateş açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:45 Güncelleme:
        İnşaat firmasının satış ofisine silahlı saldırı

        BURSA'da bir inşaat firmasına demir tedarik eden İlyas B., 250 milyon liralık alacağını tahsil edemediğini öne sürerek firmanın satış ofisine tabancayla ateş açtı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi’ndeki inşaat firmasının satış ofisinde meydana geldi. İnşaat firmasına demir tedarik eden taşeron firmanın sahibi İlyas B., 250 milyon lira tutarındaki alacağının ödenmediğini iddia edip satış ofisine geldi. İlyas B., yanındaki tabancayla satış ofisine ateş açtı. Silah sesleriyle panik yaşanırken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Satış ofisinde hasar meydana geldi. Polis ekipleri, kaçan şüpheli İlyas B.’yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

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        Şüphelinin polis merkezindeki sorgusu devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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