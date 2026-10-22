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        Kestel Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nda yeni dönem başlıyor

        Kestel Belediyesi, ilçenin kültür ve sanat hayatına katkı sunan çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Şenol Kaya şefliğinde faaliyet gösteren Kestel Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, yeni dönemde müzikseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Kestel Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nda yeni dönem başlıyor

        Kestel Belediyesi, ilçenin kültür ve sanat hayatına katkı sunan çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Şenol Kaya şefliğinde faaliyet gösteren Kestel Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, yeni dönemde müzikseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

        Kestel Belediyesi, ilçede kültürel ve sanatsal faaliyetleri yaygınlaştırmak, vatandaşların sanatla buluşmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kestel Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, yeni dönem çalışmalarına 4 Kasım’da başlayacak.

        Şenol Kaya şefliğinde gerçekleştirilecek çalışmalar, Türk halk müziğine gönül veren vatandaşları bir araya getirecek.

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        Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Korosu çalışmalarında, katılımcılar Anadolu’nun farklı yörelerine ait türküleri seslendirme ve müzikal becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

        İlk çalışma 4 Kasım’da

        Kestel Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun yeni dönem çalışmaları, 4 Kasım Çarşamba günü başlayacak.

        18 yaş ve üzeri vatandaşların katılımına açık olan koroya başvurular, Kestel Belediyesi'nin kestel.bel.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

        Başkan Erol: "Kültürümüzün Ezgilerini Gelecek Nesillere Taşıyoruz"

        Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, kültür ve sanatın toplumun ortak değerlerini yaşatmadaki önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

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        "Türk halk müziğimiz, Anadolu’nun zengin kültürel mirasını, geçmişten bugüne taşıyan en kıymetli değerlerimizden biridir. Kestel Belediyesi olarak hemşerilerimizi kültür ve sanatla buluşturmayı, geleneksel değerlerimizi yaşatmayı ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmayı önemsiyoruz. Türk Halk Müziği Koromuzla hem müziğe gönül veren vatandaşlarımızı bir araya getiriyor hem de kültürel mirasımızın yaşatılmasına katkı sunuyoruz. Yeni dönemde koromuza katılacak tüm hemşerilerimize başarılar diliyor, bu güzel çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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