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        Reyonda et yiyen kedinin görüntülendiği markete 52 bin TL ceza

        BURSA'nın Mudanya ilçesindeki zincir marketin kasap reyonundaki dolaba giren kedinin, paketini açıp eti yediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, markete 52 bin 800 TL de ceza uyguladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Reyonda et yiyen kedinin görüntülendiği markete 52 bin TL ceza

        BURSA’nın Mudanya ilçesindeki zincir marketin kasap reyonundaki dolaba giren kedinin, paketini açıp eti yediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, markete 52 bin 800 TL de ceza uyguladı.

        Bademli Mahallesi’nde faaliyet gösteren zincir markete giren kedi, kasap reyonundaki etleri yerken alışveriş yapan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşın kedi mağazaya girdiğinde çalışanları uyardığı ancak, “Bir şey yapmaz abla” diye yanıt verildiği iddia edildi.

        Görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından söz konusu markette inceleme yapan Mudanya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından reyondaki etlere imha edilmek üzere el konulurken, 52 bin 800 TL de cezai işlem uygulandı.

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        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

        "İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir markette çekildiği belirtilen görüntülere ilişkin olarak, ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün denetim ekiplerince ivedilikle inceleme ve denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler sonucunda, hijyen kurallarına uyulmadığının tespit edilmesi üzerine ilgili işletmeye mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanmıştır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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