İnegöl'de güvenli park sayısı 45'e ulaştı

Bursa’nın İnegöl Belediyesi’nde hayata geçirilen Güvenli Park uygulamaları 45’e ulaştı. 150 kamera ile izlenen parkların sayısı her geçen gün artarken, 2026 yılı sonuna kadar 17 parkta daha uygulama aktif edilecek. Yıl sonu için hedef güvenli park sayısını 62’ye yükseltmek.

İnegöl Belediyesi tarafından çocukların ve ailelerin parklarda daha güvenli ve huzurlu vakit geçirebilmesi amacıyla hayata geçirilen Güvenli Park uygulaması, her geçen yıl genişleyerek devam ediyor. 2020 yılında başlatılan uygulama çerçevesinde bugün itibarıyla İnegöl’de 45 çocuk parkı, toplam 150 kamera ile izleniyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu yıl içerisinde Güvenli Park uygulamasının hayata geçirildiği son noktalardan biri olan Orhaniye Mahallesi Varışlı Sokak Parkı’nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi ve uygulamanın güncel verilerini kamuoyuyla paylaştı.

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2026 yılında hedef 20 park

İnegöl’de parkların güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, her yıl yeni parkları sisteme dahil ederek uygulamanın kapsamını genişletiyor. Bu doğrultuda 2020 yılında 12 parkta, 2021 yılında 10 parkta, 2022 yılında 10 parkta ve 2023 yılında 10 parkta kurulum gerçekleştirildi. 2026 yılı için ise 20 parkın Güvenli Park uygulamasına dahil edilmesi planlandı. Yıl içerisinde planlanan çalışmaların ilk 3’ü tamamlanırken, kalan 17 parkın altyapı hazırlıkları da bitirildi. Bu parklardaki uygulamaların yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Başkan Taban Varışlı Sokak Parkını ziyaret etti

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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Orhaniye Mahallesi Varışlı Sokak Parkını ziyaret ederek Güvenli Park uygulamasının kapsamı, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve 2026 yılı hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni yapılan parklarda güvenli park uygulamasının oluşturulduğunu, eski parklar için de yapılan revizyonlarla bir bir hayata geçirildiğini kaydeden Başkan Taban, "Orhaniye Mahallemizde Varışlı Sokak’ta bulunan çocuk oyun alanında uygulaması tamamlanan Güvenli Parkta incelemelerde bulunuyoruz. Güvenli Park sayımızı arttırmaya dönük hedeflerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Mahallelerimizde, parklarımızda vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bu parkları kullanmalarını istiyoruz. Bazen kamusal alanlarda olumsuz davranışlar sergileyen vatandaşlarımız olabiliyor. Bunlarla ilgili olarak duyarlı vatandaşlarımız bizlere 153 hatlarımız üzerinden, whatsapp hatlarımız üzerinden bildirimlerde bulunuyor. Bizler de parklarımıza yerleştirdiğimiz bu kameralar sayesinde olayları aydınlatmaya çalışıyoruz. Önceki dönem başlattığımız Güvenli Park uygulaması kapsamında bugüne kadar 45 parkımızda 150 kamerayla çalışmalarımızı önemli bir noktaya getirdik. Bu yıl için de yılsonuna kadar tamamlanacak parklarımız var. Bunları da inşallah hızlı hızlı tamamlayacağız. Yeni yaptığımız parklarımızda bu sistemi zaten en başından planlayıp uyguluyoruz. Eski parklarımızda da kamera kurulumlarını bir bir tamamlıyoruz" dedi.

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Başkan Taban’dan uyarı: "Evlerine kadar takip ediyoruz"

Güvenli Park uygulaması çerçevesinde kurulan kameraların İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezinde anbean takip edildiğini de ifade eden Başkan Taban, "Ben burada öncelikle duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar şehrini seven, mahallesini seven, diğer vatandaşlara değer ve önem veren, devletin milletin malını korumaya özen gösteren kişiler. Tabi istemediğimiz şekillerde davranan, kırıp döken, devletin ve milletin malına zarar veren, boyamalar yapanları da buradan bir kez daha uyarmak istiyorum. Herkesi duyarlı vatandaş olmayan davet ediyorum. Neticede bu kurduğumuz sistemlerle yapılan tüm olumsuzluklar tespit ediliyor, ilgili adli makamlara da bildiriliyor. Zarar ziyan da bunu yapanlara rücu ediliyor. Tespitlerimizle bunu yapanları evlerine kadar takip edebiliyoruz. Küçük yaştaysa, anne babalarına ulaşıyoruz" diye konuştu.