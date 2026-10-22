Osmangazi Belediyesi'nden engel tanımayan sosyal destek Osmangazi'de tekerlekli sandalye desteğiyle yüzler gülüyor Osmangazi Belediyesi'nden 136 mahalleye uzanan destek eli

Osmangazi Belediyesi, engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla yürüttüğü sosyal destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların taleplerine kayıtsız kalmayan belediye ekipleri, tekerlekli sandalyeleri evlere kadar ulaştırarak hem engelli bireylerin hareket özgürlüğüne hem de ailelerinin yaşamına katkı sağlıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi, engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Osmangazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, hareket kısıtlılığı yaşayan ve tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan vatandaşların talepleri titizlikle değerlendiriliyor. Belediyenin 444 16 01 numaralı iletişim hattı üzerinden alınan başvuruların ardından harekete geçen saha ekipleri, temin edilen tekerlekli sandalyeleri doğrudan vatandaşların adreslerine teslim ediyor. Teslimatla sınırlı kalmayan ekipler sandalyelerin kurulumunu da gerçekleştirirken, vatandaşlara ve yakınlarına kullanım konusunda uygulamalı bilgilendirme yapıyor.

REKLAM

136 Mahallede 178 vatandaşa destek

Engelli bireylerin ve bakımını üstlenen yakınlarının yaşamını bir nebze olsun kolaylaştıran ücretsiz tekerlekli sandalye desteği, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın göreve gelmesinin ardından geçen yaklaşık iki buçuk yıllık süreçte, ilçenin 136 mahallesinde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara toplam 178 tekerlekli sandalye ulaştırıldı. Sağlanan destekle engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları güçlüklerin hafifletilmesine katkı sağlandı. Tekerlekli sandalyelerini evlerinde teslim alan vatandaşlar ise sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

REKLAM

"Bizi çok mutlu ettiler"

Eşinin Parkinson ve DMD hastası olduğunu belirten Emine Coşkun, "Tekerlekli sandalyeyi gönderdiği için Osmangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu sandalyeye ihtiyacımız vardı. Eşimi bir yere götürmekte zorlanıyordum. Artık bu araç sayesinde eşimi her yere götürebileceğim. Bizi çok mutlu ettiler. Bu hizmet için Erkan Başkan'a ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, kendisine uzun ömürler versin" dedi.