Bursa'da meme kanserinde erken teşhis farkındalığı için sokak lambaları pembe yandı

Bursa'da meme kanserinde erken tanıya dikkati çekmek için Pembe Lambalar Projesi hayata geçirildi.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursa Kanserle Savaş Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın bir kısmındaki, direkleri pembe kumaşlarla kaplanan sokak lambaları pembe renkte aydınlatıldı.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu alana, pembe ışıklı ayna yerleştirildi.

UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, projeyle her yıl ekim ayında, meme kanserinde erken teşhisin önemini şehir yaşamının içinden bir mesajla hatırlattıklarını belirtti.

Gün içinde pek çok kişinin önünden geçtiği sokak lambalarının pembe ışıklarla aydınlanmasının, kadın sağlığı açısından önem taşıyan bir konunun gündeme getirilmesine katkı sağladığını​​​​​​​ aktaran Gençoğlu, "Bursa İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz bu projeyle toplumsal bilinçlenmeye katkı sunmayı ve daha fazla insanın düzenli sağlık kontrolleri konusunda harekete geçmesini amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

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Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin de meme kanserinde erken teşhisin tedavi sürecindeki önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Meme kanserinde en önemli noktalardan biri, düzenli taramalar ve erken teşhis sayesinde tedavide başarılı sonuçlar elde edilebilmesidir. 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz taramalarda 130 kadına, meme kanseri tanısı konulduğunu tespit ettik. Erken teşhis edilen bu kadınlarımız tedavi süreçlerini tamamlayarak yaşamlarına sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Tüm kadınlarımızı düzenli kontrollerini ve taramalarını yaptırmak üzere Sağlıklı Hayat Merkezi'ne davet ediyoruz."