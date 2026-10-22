Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Rüzgar türbini kanatları için trafik durduruldu

        Rüzgar türbini kanatları için trafik durduruldu

        BursaAnkara karayolunun Mezitler mevkisinde rüzgar türbini kanatlarını taşıyan özel nakliye tırları, güzergahın virajlı ve dar olması sebebiyle karşı şeritten ters yönde ilerletildi. Rüzgar türbini kanadı taşıyan 10'a yakın tırın virajlı yoldan geçişi sırasında karşı yöndeki trafik tamamen kesildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Rüzgar türbini kanatları için trafik durduruldu

        BursaAnkara karayolunun Mezitler mevkisinde rüzgar türbini kanatlarını taşıyan özel nakliye tırları, güzergahın virajlı ve dar olması sebebiyle karşı şeritten ters yönde ilerletildi. Rüzgar türbini kanadı taşıyan 10'a yakın tırın virajlı yoldan geçişi sırasında karşı yöndeki trafik tamamen kesildi.

        Bölgenin dik ve keskin virajlı yapısı nedeniyle devasa türbin kanatlarını taşıyan tırlar kendi şeritlerinden dönüş sağlayamadı. Güvenlik önlemleri kapsamında karayolunda karşı yönden gelen araç trafiği durduruldu. Tırların yavaş ve kontrollü bir şekilde ilerlemesiyle birkaç kilometre boyunca ters şeritten sağlanan ulaşım, keskin virajların geride bırakılmasının ardından yeniden normal seyrine döndürüldü.

        REKLAM

        Trafiğin geçici olarak kesilmesi nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Tırların kendi şeridine geçiş yapması ve yolun tekrar trafiğe açılmasıyla bölgedeki araç akışı normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        İspanya vizesinde yeni dönem
        İspanya vizesinde yeni dönem
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Ghosting yapanlar da yaralı
        Ghosting yapanlar da yaralı

        Benzer Haberler

        Osmangazi'de vatandaşa hizmet götüren buluşmalar Osmangazi'de mahalle kahva...
        Osmangazi'de vatandaşa hizmet götüren buluşmalar Osmangazi'de mahalle kahva...
        Sürücünün drift attığı otomobilin motosiklete çarptığı kaza kask kamerasınd...
        Sürücünün drift attığı otomobilin motosiklete çarptığı kaza kask kamerasınd...
        Zirvesi karla kaplı Uludağ sonbahar renklerine büründü
        Zirvesi karla kaplı Uludağ sonbahar renklerine büründü
        Bursa'da Karagöz geleneği gelecek kuşaklara aktarılıyor
        Bursa'da Karagöz geleneği gelecek kuşaklara aktarılıyor
        Bursa'da önce otomobille kovaladı, kaza yaptırdı... Kaldırım taşıyla peşine...
        Bursa'da önce otomobille kovaladı, kaza yaptırdı... Kaldırım taşıyla peşine...
        Bursa Büyükşehir ile meme kanseri farkındalığı artıyor
        Bursa Büyükşehir ile meme kanseri farkındalığı artıyor