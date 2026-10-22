Evi yıkıldı, malzemeleri çöpe gitti Bursa'da yıkım tepkisi: "Evimi yıktılar, malzemelerimi çöpe attılar" Evimi yanlışlıkla yıktılar, 1 milyon liralık malzemem çöpe gitti

Bursa'da yoğun yağışın ardından eski bir evin çökmesiyle başlayan süreçte Mevlüt Gevrek'in evi de yıkıldı. 2020 yılında tapulu olarak satın aldığı evinin yıkılmasıyla mağdur olan Gevrek, evinde yaklaşık 1 milyon lira değerinde yapı malzemesi bulunduğunu belirterek, tepki gösterdi.

İddiaya göre, Bursa'nın Mudanya ilçesi Işıklıköy Mahallesi'nde cumartesi akşamı etkili olan yoğun yağışın ardından eski bir evin bir kısmı çöktü. Çöken evden kopan beton parçaları yola savrulurken, bitişiğindeki evin arka duvarı da zarar gördü. Olayın ardından bölgede çalışma başlatıldı. Uzun süredir kullanılmadığı ve sahibinin vefat ettiği öğrenilen eski evin yanındaki evin de yıkılmasıyla sahibi Mevlüt Gevrek büyük mağduriyet yaşadı. Yan yana bulunan iki ayrı evin karıştırıldığını iddia eden Gevrek, 2020 yılında satın aldığı evinin tapulu olduğunu, elektrik ve su aboneliklerinin bulunduğunu ve yıkımdan önceden haberdar edilmediğini söyledi. Durumu komşusunun telefonuyla öğrendiğini anlatan Gevrek, Bursa merkezden Işıklıköy'e gelene kadar evinin yaklaşık yarısının yıkıldığını gördüğünü anlattı.

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"1 milyon liralık malzemem çöpe gitti"

Evin içerisinde cam balkon malzemeleri, PVC ve Fransız balkon camları, kapılar, pencereler ve çeşitli inşaat malzemeleri bulunduğunu anlatan Gevrek, kullanılmaya hazır durumdaki malzemelerin kamyonlarla taşındığını ve çöpe atıldığını söyledi. Malzemelerinin toplam değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğunu ifade eden Gevrek, kaç kamyon malzemenin götürüldüğünü ise bilmediğini belirtti. Mudanya Belediyesi yetkililerinin can güvenliği gerekçesini dile getirdiğini aktaran Gevrek, tehlike oluşturan bölümün yıkılmasına karşı olmadığını ancak evinin kalan kısmının ve içerisindeki malzemelerin korunabileceğini söyledi. Kendisine önceden haber verilmesi hâlinde malzemelerini kurtarabileceğini belirten Gevrek, yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istedi.

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Hukuki süreç başlatıldı

Yaşanan olayın ardından Mudanya Belediyesine karşı hukuki süreç başlatan Mevlüt Gevrek, avukatının yönlendirmesiyle bilirkişi incelemesi yapılana kadar malzemelere müdahale etmediğini ifade etti. Gevrek, yıkılan evinin yeniden yapılmasını, uğradığı maddi zararın karşılanmasını ve götürülen malzemelerin tespit edilmesini talep etti. Olayla ilgili yıkım işleminin hangi teknik değerlendirmeye dayandığı ve evin kalan bölümüne neden müdahale edildiği ise açıklığa kavuşturulmayı bekliyor.