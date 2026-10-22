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        Başkan Şadi Özdemir Akçalar'da vatandaşlarla buluştu

        Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Şadi Başkan'la Akşam Çayı" buluşmaları kapsamında Akçalar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahallelinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Şadi Özdemir, şeffaf ve katılımcı yönetim vurgusu yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Başkan Şadi Özdemir Akçalar'da vatandaşlarla buluştu

        Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Şadi Başkan’la Akşam Çayı" buluşmaları kapsamında Akçalar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahallelinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Şadi Özdemir, şeffaf ve katılımcı yönetim vurgusu yaptı.

        Nilüfer Belediyesi’nin mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği "Şadi Başkan’la Akşam Çayı" buluşmaları Akçalar Mahallesi’nde düzenlendi.

        Akçalar Mahallesi’nde yer alan Nilüfer Belediyesi Ek Hizmet Binası önündeki buluşmada çocuklara ve kadınlara yönelik çeşitli atölyeler düzenlenirken, kurulan stantlarda vatandaşlar için sağlık taramaları yapıldı. Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, Akçalar Mahalle Muhtarı Salih Avcıl ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

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        "Sizler bizim müfettişimizsiniz"

        Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kişiye göre değil, olaya ve kamu yararına göre karar alan bir yönetim anlayışı oturtmaya çalıştıklarını belirterek, "Yaklaşık 3 bin kişilik bir kadroyla hizmet veriyoruz. Hizmet üretirken bazen eksikliklerimiz veya aksayan yönlerimiz olabilir. Biz, sizleri aynı zamanda müfettişlerimiz olarak görüyoruz. Harcadığımız her kuruş sizin vergilerinizdir; yani patron sizsiniz. Eksikliklerimizi ve yanlışlarımızı çekinmeden söyleyin ki düzeltebilelim" dedi.

        Kooperatif çağrısı ve Uluabat vurgusu

        Akçalar’ın tarımsal potansiyeline ve üreticinin yaşadığı ekonomik zorluklara da değinen Başkan Şadi Özdemir, artan girdi maliyetlerine rağmen üretimden vazgeçmeyen mahalle halkını tebrik etti. Toprakların korunması ve çiftçinin emeğinin karşılığını alabilmesi için örgütlenmenin şart olduğunu dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Bu topraklarda tarımdan vazgeçilmesini istemiyoruz. Örgütlenin, kooperatifleşin. Ürünlerinizi kooperatife verirseniz hem alım garantisi sunarız hem de satışını üstleniriz. Sizi tüccara ezdirmeyiz" diye konuştu.

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        Uluabat Gölü’nün turizm ve çevre açısından daha verimli hale getirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, göle kıyısı bulunan Nilüfer, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerini kapsayan bir "Uluabat Belediyeler Birliği" kurulması yönündeki fikirlerini Bursa Büyükşehir Belediyesi ile paylaştıklarını, bölgenin bütüncül bir planla yönetilmesi için çalıştıklarını aktardı.

        Başkan Şadi Özdemir konuşmasının ardından, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte vatandaşların sorularını yanıtladı ve iletilen talepleri not aldı.

        Akçalar Mahalle Muhtarı Salih Avcıl da etkinliğin mahallelerinde düzenlenmesinden ve sorunların yerinde dinlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Şadi Özdemir ve ekibine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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