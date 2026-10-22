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        Orhangazi'de altyapı Büyükşehir ile güçleniyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi'nde 3 bin 800 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:44 Güncelleme:
        Orhangazi'de altyapı Büyükşehir ile güçleniyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi’nde 3 bin 800 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriyor.

        Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için nisan ayı itibarıyla harekete geçti. Altyapı yatırımları kapsamında Büyükşehir ekipleri, eylül ayında 17 kilometrelik içme suyu, 16 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 6,2 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Dokuzuncu ayda 27 bin 500 metrekare parke kaplama imalatı, 40 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması yapan BUSKİ ekipleri, 6 bin metreden fazla dere temizliğine imza attı. BUSKİ ekipleri, ekim ayında da şehrin altyapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürdü.

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        3 bin 800 metre kanalizasyon imalatı

        Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi’nde gerçekleştirilen 3 bin 800 metrelik kanalizasyon hattı imalatıyla evsel ve diğer atık suların güvenli şekilde toplanarak arıtma tesislerine ulaştırılması sağlanacak. Titizlikle sürdürülen çalışmayla altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve çevre kirliliği riskinin azaltılması hedefleniyor.

        "İznik Gölü daha temiz olacak"

        Orhangazi Sölöz Mahallesi Muhtarı Hasan Avcu, projenin sadece yerleşim alanları ve bölge sakinleri için değil, İznik Gölü için de önemli olduğunu vurgulayarak, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’ya teşekkür ediyoruz. Bu proje sayesinde İznik Gölü daha temiz olacak. Hem bizler hem de gelecek nesiller için çok güzel ve önemli bir proje" ifadelerini kullandı.

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