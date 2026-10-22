Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri UEDAŞ'tan erken teşhise pembe ışık Pembe lambalar, farkındalık için yandı

        UEDAŞ'tan erken teşhise pembe ışık Pembe lambalar, farkındalık için yandı

        Meme kanseri, dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türü olmayı sürdürüyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansının (IARC) 2025 yılında yayımladığı küresel araştırmaya göre, dünya genelinde yaklaşık her 20 kadından biri yaşamı boyunca meme kanseri tanısı alıyor. Bu tablo, hastalıkla mücadelede erken teşhisin ve düzenli sağlık kontrollerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:29 Güncelleme:
        UEDAŞ'tan erken teşhise pembe ışık Pembe lambalar, farkındalık için yandı

        Meme kanseri, dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türü olmayı sürdürüyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansının (IARC) 2025 yılında yayımladığı küresel araştırmaya göre, dünya genelinde yaklaşık her 20 kadından biri yaşamı boyunca meme kanseri tanısı alıyor. Bu tablo, hastalıkla mücadelede erken teşhisin ve düzenli sağlık kontrollerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

        UEDAŞ, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla yürüttüğü Pembe Lambalar projesini bu yıl da sürdürüyor. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursa Kanserle Savaş Derneği iş birliğinde Ekim ayı boyunca devam eden proje kapsamında, Bursa’nın yoğun lokasyonlarından Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki sokak lambaları pembe ışıklarla aydınlatılırken aydınlatma direkleri de pembe kumaşlarla kaplandı. Yaya trafiğinin yoğun olduğu yerde kurulan pembe ışıklı ayna ise üzerine yazılan farkındalık mesajlarıyla caddeye renk kattı.

        REKLAM

        Erken teşhis mesajı Bursa'nın sokaklarına taşınıyor

        2018 yılından bu yana sürdürülen Pembe Lambalar projesi de meme kanserinde erken teşhisin önemini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında bu yıl Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda gerçekleştirilen aydınlatma uygulaması ve pembe ışıklı aynayla kadın sağlığına dikkat çekiliyor.

        Meme kanseri farkındalığının simgesi olan pembe rengin kullanıldığı proje, sağlık konusunda verilen mesajları günlük yaşamın bir parçası haline getiriyor. Kentin işlek noktalarında gerçekleştirilen uygulamayla erken teşhisin öneminin hatırlatılması ve kadınların düzenli sağlık kontrolleri konusunda bilinçlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

        REKLAM

        "Erken teşhis konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyoruz"

        UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, projenin toplumsal farkındalığa katkısına ilişkin, "Pembe Lambalar projesiyle her yıl ekim ayında, meme kanserinde erken teşhisin önemini şehir yaşamının içinden bir mesajla hatırlatıyoruz. Gün içinde pek çok kişinin önünden geçtiği sokak lambalarının pembe ışıklarla aydınlanması, kadın sağlığı açısından büyük önem taşıyan bir konuyu yeniden gündeme getiriyor. Bizim için bu çalışmanın en değerli yanı, farkındalık mesajının insanların günlük yaşamlarında karşılarına çıkarak erken teşhisin önemini hatırlatması. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğümüz bu projeyle toplumsal bilinçlenmeye katkı sunmayı ve daha fazla insanın düzenli sağlık kontrolleri konusunda harekete geçmesini amaçlıyoruz’’ dedi.

        REKLAM

        Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ise meme kanserinde erken teşhisin tedavi sürecindeki önemine dikkat çekerek,"Meme kanserinde en önemli noktalardan biri, düzenli taramalar ve erken teşhis sayesinde tedavide başarılı sonuçlar elde edilebilmesidir. 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz taramalarda 130 kadına meme kanseri tanısı konulduğunu tespit ettik. Erken teşhis edilen bu kadınlarımız tedavi süreçlerini tamamlayarak yaşamlarına sağlıklı bir şekilde devam ediyor. ‘Kanserden korkma, geç kalmaktan kork’ diyor; tüm kadınlarımızı düzenli kontrollerini ve taramalarını yaptırmak üzere Sağlıklı Hayat Merkezlerimize davet ediyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        İspanya vizesinde yeni dönem
        İspanya vizesinde yeni dönem
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Ghosting yapanlar da yaralı
        Ghosting yapanlar da yaralı

        Benzer Haberler

        Bursa'da piercing olayında yeni gelişme İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri hare...
        Bursa'da piercing olayında yeni gelişme İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri hare...
        Rüzgar türbini kanatları için trafik durduruldu
        Rüzgar türbini kanatları için trafik durduruldu
        Osmangazi'de vatandaşa hizmet götüren buluşmalar Osmangazi'de mahalle kahva...
        Osmangazi'de vatandaşa hizmet götüren buluşmalar Osmangazi'de mahalle kahva...
        Sürücünün drift attığı otomobilin motosiklete çarptığı kaza kask kamerasınd...
        Sürücünün drift attığı otomobilin motosiklete çarptığı kaza kask kamerasınd...
        Zirvesi karla kaplı Uludağ sonbahar renklerine büründü
        Zirvesi karla kaplı Uludağ sonbahar renklerine büründü
        Bursa'da Karagöz geleneği gelecek kuşaklara aktarılıyor
        Bursa'da Karagöz geleneği gelecek kuşaklara aktarılıyor