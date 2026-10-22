Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın balkonundan düşen 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın balkonundan düşen 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Olay, gece 12.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi İsmail Hakkı Timur Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balkona çıkarak sokağa bakan 15 yaşındaki T.D., dengesini kaybederek yaklaşık 7 metreden kaldırıma düştü.
Ağır yaralanan çocuk için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesinde ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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