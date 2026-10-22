Bursa'da inşaat firmasının satış ofisi kurşunlandı

İlyas B'nin, inşaat firmasından alacağının olduğu, olayı bu yüzden gerçekleştirdiği öğrenildi.

Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir inşaat firmasına ait satış ofisinin önüne gelen İlyas B, tabancayla ateş etti.

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