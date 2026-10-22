Bursa'da inşaat firmasının satış ofisi kurşunlandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir inşaat firmasının satış ofisini kurşunlayan şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 22.10.2026 - 12:39 Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir inşaat firmasının satış ofisini kurşunlayan şüpheli gözaltına alındı.
Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir inşaat firmasına ait satış ofisinin önüne gelen İlyas B, tabancayla ateş etti.
Firma çalışanlarının ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekibi, zanlıyı gözaltına aldı.
İlyas B'nin, inşaat firmasından alacağının olduğu, olayı bu yüzden gerçekleştirdiği öğrenildi.
Şüpheli, polis merkezine götürüldü.
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