3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp, ağır yaralandı

Olay, saat 00.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi İsmail Hakkı Timur Sokak’taki 3 katlı binada meydana geldi. Hava almak için evlerinin balkonuna çıktığı iddia edilen T.D. adlı erkek çocuğu, sokağa bakarken dengesini kaybedip, 7 metre yükseklikten beton zemine düştü. T.D. ağır yaranırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. T.D. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından T.D., sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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