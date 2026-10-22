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        3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp, ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3'üncü kattaki dairenin balkonundan düşen T.D. (15), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:42 Güncelleme:
        3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp, ağır yaralandı

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde 3’üncü kattaki dairenin balkonundan düşen T.D. (15), ağır yaralandı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi İsmail Hakkı Timur Sokak’taki 3 katlı binada meydana geldi. Hava almak için evlerinin balkonuna çıktığı iddia edilen T.D. adlı erkek çocuğu, sokağa bakarken dengesini kaybedip, 7 metre yükseklikten beton zemine düştü. T.D. ağır yaranırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. T.D. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından T.D., sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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