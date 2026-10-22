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        Bursa'da 250 milyon liralık alacak iddiası: Firma sahibi satış ofisine ateş açtı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yapımı devam eden inşaat projesinin Babylon satış ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Projede demir işlerini üstlenen taşeron firmanın sahibi İ.B., iddiaya göre 250 milyon liralık alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle satış ofisine tabancayla ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, firma sahibi gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Bursa'da 250 milyon liralık alacak iddiası: Firma sahibi satış ofisine ateş açtı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yapımı devam eden inşaat projesinin Babylon satış ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Projede demir işlerini üstlenen taşeron firmanın sahibi İ.B., iddiaya göre 250 milyon liralık alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle satış ofisine tabancayla ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, firma sahibi gözaltına alındı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan Babylon satış ofisinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat projesinin demir işlerini üstlenen taşeron firmanın sahibi İ.B., yaklaşık 250 milyon liralık alacağının ödenmediğini öne sürerek satış ofisine geldi. Yanında getirdiği tabancayla ofise ateş açan firma sahibi, çevrede paniğe neden oldu. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan olmazken, satış ofisinin camlarında ve yapıda maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan ve kırılmış cam parçaları görüldü. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren firma sahibi İ.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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        Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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