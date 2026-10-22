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        Gazoz içerek girdiği dükkanın vitrinindeki cep telefonunu çalıp kaçtı

        BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mağazaya elindeki gazozu içerek giren şüpheli, vitrindeki 40 bin liralık cep telefonunu çalıp kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Gazoz içerek girdiği dükkanın vitrinindeki cep telefonunu çalıp kaçtı

        BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mağazaya elindeki gazozu içerek giren şüpheli, vitrindeki 40 bin liralık cep telefonunu çalıp kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün öğle saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki cep telefonu mağazasında meydana geldi. İddiaya göre; iş yeri sahibi, dükkanın arka tarafındayken, içeri giren şüpheli, vitrindeki cep telefonu alıp kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elindeki gazozu içerek içeri giren şüphelinin, etrafa baktıktan sonra bankonun üzerinden vitrine uzanıp, cep telefonun çaldığı ve gazozunu içmeye devam edip, soğukkanlılıkla dışarı çıktığı görüldü. Polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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