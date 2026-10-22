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        Bursa'da sahte avukat operasyonu: Vatandaşları dolandırdı, polise yakalandı

        Bursa'da kendisini avukat olarak tanıtarak hukuki destek vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen yabancı uyruklu kadın, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Dolandırıcılık suçundan arandığı belirlenen şüphelinin, çok sayıda farklı suçtan da kaydının bulunduğu ve Türkiye'de yasal kalış hakkının olmadığı tespit edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Bursa'da sahte avukat operasyonu: Vatandaşları dolandırdı, polise yakalandı

        Bursa’da kendisini avukat olarak tanıtarak hukuki destek vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen yabancı uyruklu kadın, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Dolandırıcılık suçundan arandığı belirlenen şüphelinin, çok sayıda farklı suçtan da kaydının bulunduğu ve Türkiye’de yasal kalış hakkının olmadığı tespit edildi.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesinde yürüttükleri saha araştırmaları sırasında geçmiş tarihlerde kendisini avukat olarak tanıtarak vatandaşlara hukuki destek sağlama vaadinde bulunan yabancı uyruklu kadını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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        Çok sayıda suç kaydı bulundu

        Şüphelinin yapılan sorgulamalarında dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi. Ayrıca iftira, tehdit, hakaret ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu tespit edildi. Şahsın Türkiye’de yasal kalış hakkının da olmadığı ortaya çıktı.

        Sınır dışı edilecek

        Hakkında sınır dışı kararı alınan yabancı uyruklu kadının, gerekli adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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