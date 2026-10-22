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        Bursa'da telefon hırsızlığı: Elini kolunu sallayarak çaldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir telefon satış mağazasına giren şüpheli, iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak raftaki sıfır telefonu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Bursa'da telefon hırsızlığı: Elini kolunu sallayarak çaldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir telefon satış mağazasına giren şüpheli, iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak raftaki sıfır telefonu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Olay, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir telefon satış mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elini kolunu sallayarak iş yerine giren şüpheli, iş yeri sahibinin başka bir işle ilgilendiği sırada rafta bulunan sıfır telefonu aldı. Telefonu alan şüpheli, ardından hızla iş yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İş yeri sahibinin durumu fark etmesinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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