Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Aranan hükümlü çatı arasında yakalandı

        Aranan hükümlü çatı arasında yakalandı

        BURSA'da 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan hakkında 3 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 suç kaydı olduğu öğrenilen B.B., saklandığı evin çatı arasında yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Aranan hükümlü çatı arasında yakalandı

        BURSA'da 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan hakkında 3 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 suç kaydı olduğu öğrenilen B.B., saklandığı evin çatı arasında yakalandı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan hakkında 3 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 suç kaydı olan B.B. isimli kadının yakalanmamak için sürekli adres değişikliği yaptığı öğrenildi. B.B.'nin Millet Mahallesi’ndeki yerleşim kaydı bulunmayan bir evde saklandığını belirleyen ekipler, operasyon düzenlendi. O sırada çatı arasında saklanan hükümlü yakalandı. B.B.'nin yakalanma anı, cep telefonuyla kaydedildi. B.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti

        Benzer Haberler

        20 suç kaydı vardı...Çatıda böyle yakalandı
        20 suç kaydı vardı...Çatıda böyle yakalandı
        Bursa'da telefon hırsızlığı: Elini kolunu sallayarak çaldı
        Bursa'da telefon hırsızlığı: Elini kolunu sallayarak çaldı
        Bursa'da 2 kaçak depo yıkıldı
        Bursa'da 2 kaçak depo yıkıldı
        Bursa'da aranan hükümlü çatı arasında yakalandı
        Bursa'da aranan hükümlü çatı arasında yakalandı
        Bursa'da sahte avukat operasyonu: Vatandaşları dolandırdı, polise yakalandı
        Bursa'da sahte avukat operasyonu: Vatandaşları dolandırdı, polise yakalandı
        Gazoz içerek girdiği dükkanın vitrinindeki cep telefonunu çalıp kaçtı
        Gazoz içerek girdiği dükkanın vitrinindeki cep telefonunu çalıp kaçtı