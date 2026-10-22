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        4 aylık hamile kadını bıçakladı, anne karnındaki bebek için de tedavi başladı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde bıçaklı saldırıda yaralanan 4 aylık hamile kadın ve karnındaki bebeği için hastanede tedavi süreci başlatıldı. Ağır yaralanan genç kadın, Gemlik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:45 Güncelleme:
        4 aylık hamile kadını bıçakladı, anne karnındaki bebek için de tedavi başladı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde bıçaklı saldırıda yaralanan 4 aylık hamile kadın ve karnındaki bebeği için hastanede tedavi süreci başlatıldı. Ağır yaralanan genç kadın, Gemlik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olay, Gemlik'teki bir telefon bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, kısa süre önce cezaevinden tahliye edilen B.U., bir gün önce satın aldığı telefonu iade etmek için bayiye gitti. İade talebine olumsuz yanıt verilmesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Zanlı, 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Berna A.'yı bıçakla yaraladı.

        Ağır yaralanan genç kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Anne karnındaki bebeğin durumuyla ilgili de hastanede kadın doğum uzmanları tarafından tedavi süreci başlatıldı.

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        Öte yandan, olayın hemen ardından çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edilen B.U.'nun ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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