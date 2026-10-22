Bakan Kacır: 2027 yılında yerli navigasyon uygulamasına geçmeye hazırlanıyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yerli harita ve navigasyon uygulamasını önemsiyoruz. Bunu stratejik bir alan olarak görüyoruz. Sivil gördüğümüz uygulamaların aslında veri güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu hepimiz fark ediyoruz. 2027 yılı başından itibaren telefonlarımızdaki yabancı uygulamaların hepsini silmeye ve tümüyle yerli-milli navigasyon uygulaması kullanmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Teknik Üniversitesi’nin (BTÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Töreni’ne katıldı. Yıldırım ilçesindeki Mimar Sinan Yerleşkesi’nde düzenlenen törende konuşan Bakan Kacır, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında savunma sanayisinden uzay teknolojilerine, yapay zekadan yerli otomobile kadar birçok alanda yürütülen çalışmaları anlattı. Türkiye’nin küresel teknoloji yarışında giderek güçlendiğini belirten Kacır, ülkede bin 700’ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunduğunu, bunların 164’ünün Bursa’da faaliyet gösterdiğini söyledi. Türkiye’nin yıllık Ar-Ge harcamasının 2002’de 1,2 milyar dolardan yaklaşık 20 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Kacır, 311 bin kişilik Ar-Ge insan kaynağına ulaşıldığını kaydetti.

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‘STRATEJİK BİR ALAN OLARAK GÖRÜYORUZ’

Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı için yerli yazılım ve uygulamaların önemine dikkat çeken Bakan Kacır, "Yerli harita ve navigasyon uygulamasını önemsiyoruz. Bunu stratejik bir alan olarak görüyoruz. Son dönemlerde dünyada olup bitenleri muhakkak takip ediyorsunuz. Bu sivil uygulamaların, sivil gördüğümüz uygulamaların aslında veri güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu hepimiz fark ediyoruz. Dolayısıyla inşallah 2027 yılı başından itibaren telefonlarımızdaki yabancı uygulamaların hepsini silmeye ve tümüyle yerli-milli navigasyon uygulaması kullanmaya hazırlanıyoruz. Bu projede de Togg’un çok güzel katkıları var" diye konuştu.

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'AY'A ERİŞMEYİ BAŞARAN 9 ÜLKEDEN BİRİ OLACAĞIZ'

Türkiye’nin uzay çalışmalarına ilişkin hedeflerini de açıklayan Kacır, yerli imkanlarla geliştirilen Ay aracının 2027 yılının ilk aylarında gönderilmesinin planlandığını belirterek, "Bunun için Ay programını hayata geçiriyoruz. Kendi geliştirdiğimiz Hibrit İtki Sistemini de (HİS) kullandığımız, yüzde 80’in üzerinde yerlilikle üretimini tamamladığımız Ay aracını 2027 yılının ilk aylarında inşallah Ay’a göndereceğiz. Ay’a erişmeyi başaran 9 ülkeden biri haline geleceğiz" dedi. Türkiye’nin kendi uydularını kendi roketleriyle uzaya göndermeyi hedeflediğini ifade eden Kacır, Somali’de uzay limanı kurulmasına yönelik çalışmaların başladığını söyledi. Kacır, ekvatora yakın konumu nedeniyle Somali’den yapılacak fırlatmaların maliyetinin Türkiye’ye kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha düşük olabileceğini belirterek, uzay limanının uluslararası fırlatma hizmetleri de sunmasının hedeflendiğini kaydetti.

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'2 YILDA 5 MİLYON KİŞİYE YAPAY ZEKA OKURYAZARLIĞI KAZANDIRACAĞIZ'

Yapay zekanın tüm sektörlerde köklü değişiklikler oluşturduğunu belirten Bakan Kacır, Türkiye’nin bu alandaki hedeflerini şöyle açıkladı:

"2 yıl içerisinde sizlerle beraber 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandıracağız. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı yetiştireceğiz. 100 bin yapay zeka profesyoneli yetiştireceğiz. Veri merkezi altyapısını bugünkü 250 megavat kapasiteden 1 gigavat’ın üzerine çıkaracağız. Bu 10 milyar doların üzerinde bir yatırımın 2030 yılına kadar bu alanda hayata geçebilmesi demek. Ve bu yatırımları mümkün kılacak yapay zeka büyütme bölgeleri oluşturacağız. En az 2 bin kamu veri setini de Türk yapay zeka geliştiricilerinin hizmetine açacağız."

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Yapay zekanın yalnızca belirli ülkelerin ve şirketlerin kontrolünde olmasının risklerine de değinen Kacır, Türkiye’nin kendi verisini kendi topraklarında saklayan, işleyen ve ekonomik değere dönüştüren yerli bir yapay zeka ekosistemi kurmayı amaçladığını söyledi.

'TÜRKİYE KENDİ NÜKLEER REAKTÖRÜNÜ GELİŞTİRECEK'

Türkiye’nin enerji teknolojilerinde de yerli üretime odaklandığını söyleyen Kacır, “Türkiye kendi nükleer reaktörünü geliştirecek. Bununla ilgili hazırlık süreci tamamlandı, şimdi proje dönemi başlıyor. Hedefimiz; modüler reaktörlerde Türkiye’nin bir üretim gücü haline gelmesi. TÜBİTAK olarak biz ve aynı zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza bağlı TENMAK’ın öncülüğünde Türkiye’nin modüler nükleer reaktör projesini başlattık" dedi. Nükleer teknolojilerin barışçıl amaçlarla geliştirildiğini vurgulayan Kacır, Akkuyu’nun ardından yeni nükleer santrallerin kurulmasının hedeflendiğini, Türkiye’nin kendi modüler reaktör teknolojisini geliştirebilecek mühendislik ve sanayi altyapısına sahip olduğunu belirtti.

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'TOGG SADECE BİR OTOMOBİL MARKASI DEĞİL'

Bursa’da üretilen Türkiye’nin yerli otomobili Togg’a da değinen Bakan Kacır, markanın Milli Teknoloji Hamlesi’nin önemli projelerinden biri olduğunu söyledi. Kacır, "Togg sadece bir otomobil markası değil, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda önemli bayrak taşıyıcılarından biridir. Ve inanıyorum ki bu Togg’un etrafında gelişecek teknoloji şirketleri içinden muhtemelen Togg’dan da daha değerli olabilecek, daha büyük olabilecek yeni filizler de yükselecektir" diye konuştu.

Togg’un henüz gelişiminin başlangıcında olduğunu ve aşması gereken sorunlar bulunduğunu ifade eden Kacır, buna rağmen kısa sürede elde edilen kazanımların Türkiye’nin teknoloji ekosistemi açısından önemli olduğunu vurguladı.

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'BURSA'DAKİ 17 OSB'DE 215 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR'

Bursa’nın Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden biri olduğunu belirten Kacır, kentteki üretim kapasitesine ilişkin de bilgi verdi. Türkiye genelinde organize sanayi bölgelerinin sayısının 352’ye, bu bölgelerdeki istihdamın 2 milyon 700 bine yükseldiğini söyleyen Kacır, "Bursa’da 17 organize sanayi bölgemiz var. Bu 17 OSB’de 2070 aktif üretim tesisimiz, 215 bin çalışanımız var. Şu rakamlar pek çok ülkenin sahip olmadığı rakamlar" dedi. Türkiye Sanayi Alanları Master Planı kapsamında yeni sanayi gelişim koridorları oluşturulacağını da açıklayan Kacır, sanayinin Marmara Bölgesi’ndeki yoğunluğunun azaltılması ve üretimin Anadolu’ya yayılması için uzun vadeli çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

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'2030 YILINA KADAR 100 BİN TEKNOLOJİ GİRİŞİMİMİZ OLACAK'

Gençlerin teknoloji girişimciliğine yönlendirilmesi için desteklerin artırıldığını belirten Bakan Kacır, Türkiye’de milyar dolar değerlemeyi aşan teknoloji girişimi sayısının 8’e ulaştığını söyledi. Kacır, "TURCORN 100 programını başlattık. 40’a yakın firmayı Turcorn olmaya hazırlıyoruz. 2019’da hiç yoktu, şimdi 8 teknoloji girişimimiz milyar dolar değerin üzerinde. İnşallah onlarca da olacak. Ve Türkiye’de 2030 yılına dek 100 bin teknoloji girişimimiz olacak" dedi. TEKNOFEST’in gençlerin teknolojiye ilgisini artırdığını belirten Kacır, 2018’de 20 bin olan yarışmacı sayısının bu yıl 1 milyon 600 bine ulaştığını söyledi. Bursa Teknik Üniversitesi’ne Milli Teknoloji Atölyesi kazandırılması için yürütülen çalışmaların yüzde 90’ın üzerine çıktığını açıklayan Kacır, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.