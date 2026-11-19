Türkiye’de Çocuk Hematoloji ve Onkoloji alanının öncü merkezlerinden biri olan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), minik kalplerin hayata tutunma mücadelesine ev sahipliği yapıyor. Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Bursa LÖDER (Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği) Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, birimin kuruluş serüvenini, yürütülen faaliyetleri ve Bursa LÖDER’in ailelere sunduğu destek ağını paylaştı.

BUÜ’deki Çocuk Hematoloji hizmetinin gelişim sürecine değinen Prof. Dr. Güneş, Üniversiteye katıldığı dönemde Türkiye’de Çocuk Hematoloji ve Onkoloji yan dallarının henüz yeni gelişmeye başladığını ve bu alanda ayrı bir kliniğin bulunmadığını belirtti. Merhum Rektör Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ın girişimleriyle 1998 yılında hastanenin dördüncü katında ayrı bir klinik oluşturulduğunu ifade eden Güneş, 1994 yılında Prof. Dr. Ünsal Günay öncülüğünde kurulan Bursa LÖDER’in desteğiyle kliniğin donatılarak hizmete hazır hâle getirildiğini söyledi. Böylece hastaların diğer servislerden ayrı, kendilerine özel bir ortamda tedavi görmelerinin sağlandığını kaydetti.

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Sabahattin gazioğlu’nun desteğiyle dönüm noktası yaşandı

Birim için önemli dönüm noktalarından birinin hayırsever Sabahattin Gazioğlu’nun desteğiyle gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Güneş, 2011 yılında Görükle’de Rahime GazioğluBursa LÖDER Hasta Konukevi’nin hizmete açıldığını ve bugüne kadar yaklaşık 75 bin konaklamaya ev sahipliği yaptığını aktardı. Bursa LÖDER’in çalışmaları ve dönemin Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek’in destekleriyle 2016 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nin kurulduğunu belirten Güneş, bu yatırımla fiziksel imkânların daha da iyileştirildiğini ve kök hücre nakillerinin de yapılmaya başlandığını ifade etti.

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Yüzde 90’a varan tedavi başarısı

Çocukluk çağı kanserlerinin günümüzde tedavi edilebilir hastalıklar arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Güneş, özellikle Lösemi hastalarında tam tedavi oranının yüzde 90’a kadar ulaşabildiğini ifade etti. Bu başarıda deneyimli ekiplerin yanı sıra tüm yan dalların olduğu donanımlı klinik ve laboratuvarların önemine dikkat çeken Güneş, Güney Marmara’nın en büyük Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Merkezi olan BUÜ Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde yılda ortalama 1.500 yatan ve 25 bin ayaktan hastaya hizmet verildiğini, kök hücre nakillerinin de gerçekleştirildiğini aktardı.

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Çocukluk çağı kanserlerinde tedavi ve kök hücre nakli ücretsiz

Çocukluk çağı kanserlerinin tedavisi ve kök hücre nakillerinin Devlet ve Üniversite hastanelerinde ücretsiz gerçekleştirildiğini vurgulayan Prof. Dr. Güneş, 2015 yılında TÜRKÖK aracılığıyla ücretsiz kök hücre bankacılığı hizmetinin başlatıldığını belirtti. Bu sistem sayesinde hastalar için yurt içi ve yurt dışındaki gönüllü bağışçıların tarandığını ve uygun donörlerin bulunmasına yönelik koordinasyonun sağlandığını aktardı.

Sabahattin Gazioğlu ve ailesinin hastaneye desteklerini sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Güneş, Bursa LÖDER’in de hem hastaların hem de ailelerinin yanında olmaya devam ettiğini ifade etti.