Orhangazi-Yalova kara yolu Süpürgelik mevkiinde, saat 03.00 sıralarında bir TIR şoförü, lodos nedeniyle yola devrilen ağacı son anda fark etti. Sürücü ani bir manevra yaparak kaza yapmaktan kurtulurken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı. TIR’ı yol kenarına çeken sürücüsünün diğer sürücüleri uyarıp, ağacı yoldan kaldırdığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.