Bursa Büyükşehir Belediyesince, "Dört Mevsim Bursa'da Kültür Sanat" temasıyla hazırlanan 2026-2027 kültür sanat sezonunun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Zindankapı'da gerçekleştirilen programda Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu tarafından keman ve piyano dinletisi sunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'nın, Osmanlı'nın kuruluş mirasını taşıdığını, mimarinin, edebiyatın, musikinin ve geleneksel sanatların asırlar boyu buluşma noktası olduğunu söyledi.

Ahmet Vefik Paşa, Karagöz ve Hacivat, Zeki Müren, Müzeyyen Senar gibi önemli değerlerin Bursa'nın sanat hafızasında yaşamaya devam ettiğini belirten Biba, şöyle konuştu:

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"Biz bu birikimden aldığımız ilhamla Bursa'nın kültür ve sanat hayatında yeni bir sayfa açıyoruz. Bursa'nın düşünen, üreten, ilham veren ve sanatın, hayatın tam içinde yer aldığı bir şehir olmasını istiyoruz. Çünkü sanat, insanları birbirine yaklaştırır. Farklı kuşaklar arasında köprüler kurar. Hayal gücünü geliştirir, düşünce dünyamızı zenginleştirir, yaşadığımız şehre aidiyetimizi güçlendirir."

Biba, yeni sezonda kültür ve sanatın, Bursa'nın her köşesinde hissedilmesini hedeflediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi kültür sanat vizyonumuzun merkezine alıyoruz. 'Bursa virtüözlerini arıyor' keşif ve tanıtım projesiyle şehrimizin yeteneklerini keşfedecek ve daha geniş kitlelere tanıtacağız. Enstrüman yarışmaları, liseler arası müzikal oyun yazma yarışması ve Uluslararası Bursa Kısa Film Yarışması gibi etkinliklerle gençlerimizi sanatsal üretime teşvik edeceğiz. Kültür Sanat ve Gelişim Akademisi çatısı altında müzik, tiyatro ve görsel sanatlar gibi branşlarda eğitimler vererek çocuklarımızı ve gençlerimizi güzel sanatlar liselerine ve konservatuvarlara hazırlayacağız."

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- "Karagöz Müzesi'ni ve Enerji Müzesi'ni yenileyerek yeniden ziyarete açacağız"

Biba, yeni sezonda hayata geçirilecek etkinlikler arasında 6 Nisan 2027'de sahnelenecek "Bursa'nın Fethi 700. Yıl Müzikali"nin de bulunduğunu belirterek, festivaller ve konserler kapsamında Vicente Amigo, Al Di Meola, Samara Joy, Goran Bregovic ve Giuseppe Gibboni gibi uluslararası sanatçıları Bursa'da sanatseverlerle buluşturacaklarını ifade etti.

Türk halk müziği, Türk sanat müziği, klasik müzik ve caz konserleriyle yeni sezonda zengin bir program sunacaklarının altını çizen Biba, şunları kaydetti:

"Tiyatromuzda da birbirinden değerli yeni oyunları seyircilerimizle buluşturacağız. Bu çalışmalara katkı sunacak bütün sanatçılarımıza ve ekiplerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Kapılarımız yeni fikirlere, yeteneklere, işbirliklerine daima açık olacak. Bursa'nın köklü mirasını yaşatırken çağın sanat anlayışına da yer açacağız. Gelenekle yeniliği, ustalıkla gençliği, yerel değerlerimizle evrensel sanat anlayışını aynı noktada buluşturacağız. Karagöz Müzesi'ni ve Enerji Müzesi'ni yenileyerek yeniden ziyarete açacağız. Bursa Kent Müzesi'ni de defterdarlık binasında ziyaretçilerimizle buluşturacağız. Kültür ve sanatı, her mevsim, her ay, her bir ilçemizde, şehir hayatının merkezinde hissedeceğiz."