Dünya genelinde her yıl yaklaşık 13,4 milyon bebek prematüre olarak dünyaya gelirken, erken doğan bebeklerin yaşama tutunmasında ileri teknolojiyle donatılmış yenidoğan yoğun bakım üniteleri ve aile desteği büyük önem taşıyor. Yenidoğan Uzmanı Dr. Şerif Hamitoğlu, prematüre bebeklerin bakım sürecinde tıbbi müdahalelerin yanı sıra anne sütü, ten tene temas ve kanguru bakımının iyileşme sürecine önemli katkı sağladığını belirtti.

Gebeliğin 37. haftası tamamlanmadan dünyaya gelen bebeklerin prematüre kabul edildiğini hatırlatan Medicana Bursa Hastanesi Yenidoğan Uzmanı Dr. Şerif Hamitoğlu, prematüre doğumun her bebekte farklı bir klinik süreçle ilerlediğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünya genelinde yaklaşık 13,4 milyon bebeğin erken doğduğunu belirten Hamitoğlu, prematüre bebeklerin yalnızca doğum haftası ve kilosuyla değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı

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Medicana Bursa Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde yılda yaklaşık 750 bebeğin bakımının üstlenildiğini aktaran Hamitoğlu, bu bebeklerin yaklaşık 120'sinin 32 hafta ve altında dünyaya geldiğini söyledi. Ünitenin prematüre ve yenidoğan bebeklerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek teknolojik donanıma ve deneyimli sağlık ekibine sahip olduğunu belirten Hamitoğlu, takip ettikleri bebeklerin büyük genelini sağlıkla ailelerine kavuşturduklarını kaydetti.

Yenidoğan yoğun bakım sürecinin yalnızca tıbbi cihazlar ve müdahalelerden ibaret olmadığını vurgulayan Hamitoğlu, aile katılımının bebeğin gelişimi ve iyileşmesinde kritik rol oynadığını ifade etti. Ten tene temas, anne sütü ve kanguru bakımının önemine dikkat çeken Hamitoğlu, ailelere süreç hakkında şeffaf ve düzenli bilgi verilmesinin de bakımın önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

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Prematüre bebeklerin taburcu olduktan sonra da düzenli sağlık kontrollerinden geçmesi ve gelişimlerinin yakından izlenmesi gerektiğini belirten Hamitoğlu, yoğun bakım sürecinin tamamlanmasının gelişim yolculuğunun sona erdiği anlamına gelmediğini söyledi. Prematüre bebeklerin yaşamın kırılganlığının yanı sıra dayanma gücünü ve umudun değerini de gösterdiğini ifade eden Hamitoğlu, erken doğan bebeklerin yanında sabırla bekleyen ailelerin ve bu süreçte gece gündüz emek veren sağlık çalışanlarının önemine dikkat çekti.