Chemnitz Arena’da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan TOFAŞ, ilk çeyreği 21-15, devreyi ise 45-31 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren TOFAŞ, üçüncü periyodunu 67-50 önde geçtiği mücadeleyi 94-85 kazandı.

TOFAŞ, EuroCup C Grubu 8’inci hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz’i 94-85 mağlup etti. TOFAŞ, 7 galibiyete ulaşırken NINERS Chemnitz, 4'üncü kez mağlup oldu.

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