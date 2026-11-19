BUDO'nun bugünkü 12 seferi iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 12 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 12 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Kasım'daki saat 07.00, 09.30, 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferleriyle saat 08.00, 11.30, 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 11.30 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), saat 13.00 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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