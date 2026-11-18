Nilüfer Belediyesi, NİLKOOP ve HAGEL iş birliğiyle hayata geçirilen "Yem Bitkileri Projesi" kapsamında, Nilüferli 411 çiftçiye 30 ton yulaf tohumu yüzde 70 hibe ile dağıtıldı. Projeyle bin 250 dekar alanın üretime kazandırılması hedefleniyor.

Nilüfer’de tarım ve hayvancılığı canlandırmak, girdi maliyetlerini düşürmek ve atıl durumdaki tarım arazilerini değerlendirmek amacıyla yeni bir iş birliği projesi hayata geçti. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) ortaklığıyla yürütülen "Yem Bitkileri Projesi" kapsamında üreticilere yulaf tohumu desteği sağlandı.

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Konuyla ilgili tören Hasanağa Gıda Merkezi’nde yapıldı. Programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, NİLKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Resul Tarman, HAGEL temsilcileri, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Veli Koç, Nilüfer ve Mudanya belediyelerinin meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Programda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, olanaklar ölçüsünde tarımın desteklenmesi konusunda çalıştıklarını kaydetti. Üreticilerin kooperatifleşmesine önem verdiklerinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, böylece üreticilerin daha güçlü olacağını vurguladı. Hayvancılıkta gerileme yaşandığına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer’de yaklaşık 13 bin 650 büyükbaş, 35 bin küçükbaş hayvanımız var. Biz burada yaklaşık bin 250 dekar alana ekilecek kadar tohumu veriyoruz. Bunu büyütmemiz lazım. Birlikte organize olmalıyız. Satış ve pazarlamada destek olmaya hazırız. Katma değerli üretim ve doğru pazarlama ile meseleleri aşarız. Bugün de 411 çiftçimize HAGEL’in desteğiyle yulaf tohumları dağıtacağız. Çiftçilerimizin kıymetini biliyoruz, onları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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HAGEL Temsilcisi Mustafa Aslan ise Atatürk’ün vizyonundan ilham alarak çalıştıklarını kaydetti. İklim krizi ve bunun sonucunda da gıdaya erişim sorunu yaşanmasının beklendiğini ifade eden Aslan, tarımsal olarak kendine yetebilen ülkelerin bu krizi en güçlü şekilde karşılayacağını söyledi.

"Üreticinin toprağı boş kalmasın istiyoruz"

NİLKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Resul Tarman ise yulaf tohum desteği için bir arada olduklarını hatırlatarak, "Üreticilerimizin yanında olmak, üretim maliyetlerini azaltmaya katkı sunmak ve tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çiftçimiz üretsin, toprağımız boş kalmasın, emeğinin karşılığını alsın istiyoruz" diye konuştu.

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Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Bilgili, üreticilerin en büyük sorununun girdi maliyetleri olduğuna işaret ederek, bu maliyetleri aşağı çekmenin yollarından birinin devlet ve yerel yönetimler tarafından verilen destekler olduğunu söyledi. Bu tarz projelerin devamını dileyen Bilgili, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çözüm odaklı çalışmalar

Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, üreticinin sorunlarına değindi. Kooperatifleşmenin, denetimin ve üreticiyi desteklemenin önemini belirten Aybey, çözüm odaklı gelişmeler konusunda çalışmalar yürüttüklerini ekledi.

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Desteklerin artmasını diliyoruz

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Veli Koç da son bir yılda girdi maliyetleri yüzde 31 artarken, üretici fiyat endeksinin yüzde 10 yükseldiğini belirterek, "Burada ciddi oranda zarardayız. Nilüfer Belediyesi’nin desteklerinden memnunuz. Üreticinin her zaman yanındayız. Desteklerin yerelde ve genelde artmasını diliyoruz" dedi.

Proje hakkında

20262027 üretim sezonunu kapsayan proje ile yem ihtiyacını dışarıdan karşılamakta zorlanan üreticilerin mali yükünü hafifletilmek amacıyla toplam 411 çiftçiye 30 ton yulaf tohumu dağıtıldı. Tohum bedelinin yüzde 70’i HAGEL, yüzde 30’u ise üreticiler tarafından karşılanıyor. Nilüfer genelinde yıllık 40 bin dekar alanda yapılan yem bitkisi ekimine doğrudan katkı sunacak olan bu destek sayesinde bin 250 dekar boş arazinin üretime kazandırılması hedefleniyor.

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Tersine göç teşvik edilecek

Proje yalnızca yem ihtiyacını karşılamakla kalmayıp; nöbetleşe tarım kültürünü yaygınlaştırmayı, toprağı dinlendirerek verimi artırmayı ve genç nüfusun köye dönüşünü teşvik ederek tersine göçü desteklemeyi de amaçlıyor.