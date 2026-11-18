Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 5 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 5 katlı bir tekstil atölyesinin zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında, alev ve dumanların etkisiyle atölyenin en üst katında mahsur kalan kişiler için itfaiye ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.