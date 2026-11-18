Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tip 1 diyabet tanısı bulunan üniversite öğrencilerine 1 yıl boyunca kullanabilecekleri sensörleri ücretsiz olarak dağıttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü tarafından ‘Sürekli Glikoz Ölçüm Sensörü Destek Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında Bursa'da ikamet eden 18 yaşını doldurmuş ve üniversitelerin örgün eğitim programlarında öğrenim gören Tip 1 diyabet tanısı bulunan öğrencilerin başvuruları değerlendirilerek, destek almaya hak kazananlar belirlendi. Tip 1 diyabet tanısı bulunan üniversite öğrencilerinin hayat kalitesini artırmayı hedefleyen proje çerçevesinde belirlenen gençlere sensörler ücretsiz olarak teslim edildi. Gençlerin 12 ay boyunca kullanabilecekleri sensörler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programla dağıtıldı.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'yı temsilen Başkan Vekili Kevser Öztürk'ün katıldığı programda Bursa Tip 1 Diyabetliler Derneği Başkanı Yadigar Aydın, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, öğrenciler ve aileleri yer aldı. Öztürk, gençlerin eğitimlerine ve sosyal yaşamlarına daha konforlu şekilde devam edebilmelerini önemsediklerini dile getirdi. Aydın, bir yıl boyunca sağlanacak sensör desteğinin gençler için çok kıymetli olduğunu belirterek, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.