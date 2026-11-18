Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu’ndan eğitim temsilcilerinin katıldığı tanıtım programında, Türkiye’nin uluslararası eğitim turizmindeki potansiyeli ve NATILLUS’un eğitim programları tanıtıldı.

Seva Holding bünyesindeki Şahinkaya Vakfı’nın eğitim turizmi markası NATILLUS, uluslararası eğitim alanındaki iş birliklerini güçlendirmek ve Türkiye’nin eğitim turizmi potansiyelini uluslararası platformda tanıtmak amacıyla düzenlediği geleneksel tanıtım programında, farklı ülkelerden eğitim ortaklarını Bursa’da ağırladı.

Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu’ndan gelen uluslararası eğitim temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, Türkiye’nin modern eğitim altyapısı, yenilikçi öğrenme yaklaşımları ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı. Etkinlik, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası eğitim alanında tercih edilen bir destinasyon haline gelmesine katkı sağlayacak yeni iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir buluşma niteliği taşıdı.

REKLAM

Program kapsamında konuklar, 1017 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik hazırlanan NATILLUS eğitim programlarını ve eğitim yaklaşımını yakından tanıma fırsatı buldu. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra katılımcıların Türkiye'nin kültürel ve sosyal yaşamını deneyimlemelerine yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

Bu kapsamda yemek organizasyonları, interaktif müzik ve ritim atölyesi, Bursa kültür turu ve Mudanya ziyareti gerçekleştirildi. Konuklar ayrıca geleneksel Türk kahvaltısı eşliğinde Türkiye’nin zengin gastronomi kültürünü keşfetti.

Tanıtım programının önemli başlıklarından birini de NATILLUS’un yayıncılık ortağı PREGON tarafından gerçekleştirilen seminerler oluşturdu. Seminerlerde, uluslararası öğrencilere yönelik eğitim süreçlerinde kullanılan ders kitapları, eğitim materyalleri ve öğretim uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

REKLAM

Eğitim kaynaklarının tanıtıldığı oturumlar, katılımcıların deneyimlerini paylaşmalarına, farklı eğitim uygulamalarını değerlendirmelerine ve gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projeler konusunda fikir alışverişinde bulunmalarına imkan sağladı.

Programda ayrıca eğitimcilerin özverili çalışmalarını ve eğitime sundukları değerli katkıları onurlandırmak amacıyla özel bir Öğretmenler Günü kutlaması gerçekleştirildi.

Seva Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Şahinkaya, uluslararası eğitim ortaklarını Bursa’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek şu değerlendirmede bulundu;

"Değerli iş ortaklarımızı ağırlamaktan ve NATILLUS deneyimini kendileriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu güçlü bağları daha da geliştirmeyi, uluslararası ağımızı genişletmeyi ve iş birliklerimiz aracılığıyla daha fazla öğrenciye nitelikli eğitim fırsatları sunmayı hedefliyoruz. Birlikte, kültürler arasında köprüler kuruyor ve uluslararası eğitimde yeni ufuklar açıyoruz."

REKLAM

Her yıl düzenlenen NATILLUS Uluslararası Eğitim Ortakları Tanıtım Programı, yalnızca eğitim tesislerinin ve programlarının tanıtıldığı bir organizasyon olmanın ötesinde, uluslararası eğitim ağının geliştirilmesine, ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımına ve yeni iş birliklerinin kurulmasına zemin hazırlıyor.

Farklı ülkelerden eğitim temsilcilerini bir araya getiren program, Türkiye’nin eğitim turizmindeki görünürlüğünü artırırken, dünyanın farklı coğrafyalarından öğrencilerin Türkiye’deki eğitim imkanlarıyla buluşmasına yönelik yeni fırsatların geliştirilmesine de katkı sunuyor.