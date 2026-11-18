Karacabey Belediyespor – Beyoğlu Yeni Çarşıspor: 0-3
–
–
STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Erdem Demirtaş, Muhammet Munir Dadı, Harun Dayan
KARACABEY BELEDİYESPOR: Orhan Kurşun, Kerem Kaya, Arda Yumurtacı (Dk.74 Enes Çalışkan), Bora Yılmaz (Dk.83 Ali Kerim Yıldız), İbrahim Has, Berke Özgün (Dk.83 Arda Bilmez), Reşo Akın, Atakan Dama (Dk.74 Niyazi Batuhan Salman), Yusuf Avcılar, Tayyip Mevlüt Kaya (Dk.55 Sabrican Vural), Furkan Kütük
BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR: Muhammed Fatih Yeniay, Fatih Bektaş (Dk.86 Emre Can Yeşilöz), Göktan Işılak (Dk.62 Arif Emre Eren), Mustafa Berk Özköroğlu (Dk.62 Alhan Kurtoğlu), Erdem Dikbasan, Taha Aydınlı, Miraç Yağız Altınçayır, Emircan Alturan, Mustafa Kaçan (Dk.78 Ahmet Çakmak), Recep Efe Koçak, Bahattin Berke Demircan (Dk.78 Arda Uzun)
GOLLER: Dk.23 Mustafa Berk Özköroğlu, Dk.80 Arda Uzun, Dk.90+2 Ahmet Çakmak (Beyoğlu Yeni Çarşıspor)
SARI KARTLAR: Reşo Akın, Bora Yılmaz (Karacabey Belediyespor) – Fatih Bektaş, Emircan Alturan (Beyoğlu Yeni Çarşıspor)
2’nci Lig Kırmızı Grup 12’nci hafta maçında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşıspor’a 3-0 mağlup oldu.
FOTOĞRAFLI
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.