“Saat, 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa(Mudanya).”

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyura göre iptal edilen seferler şöyle:

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